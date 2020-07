Francia, rubati vini per 400mila euro

Almeno 150 bottiglie di vini pregiati, per un valore complessivo alla rivendita stimato tra i 400mila ed i 600mila euro. E' il bottino della rapina messa a segno a Parigi, nel XVIImo arrondissement, ai danni del ristorante due stelle Maison Rostang. I rapinatori - si legge sui media francesi - hanno raggiunto la cantina del ristorante situato non lontano dall'Arc de Triomphe, all'interno della quale sono in corso lavori, scavando un buco di circa 50 centimetri di diametro. Hanno poi aperto una porta chiusa a chiave e hanno avuto accesso alla preziosa riserva di 'Grand crus'.

Il 'colpo' secondo la polizia risalirebbe a ieri, tra l'una del mattino e le 19. Tra le bottiglie, alcune di Champagne millésimé, Petrus e Romanée-Conti. Nel mese di agosto 2017, un'analoga rapina era stata compiuta ai danni di un privato: anche allora i ladri avevano avuto accesso al deposito che conteneva le preziose bottiglie scavando un buco in un muro.