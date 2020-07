Impeachment Trump, parte processo al Senato

(Afp)

Con la lettura dei due articoli di impeachment contro Donald Trump da parte di Adm Schiff, il presidente della commissione Intelligence della Camera che è il capo dei 7 'manager', vale a dire i procuratori che porteranno avanti l'accusa, è stato avviato ufficialmente il processo, il terzo della storia degli Stati Uniti, per la rimozione del presidente americano.

Il realtà il procedimento vero e proprio inizierà, come è stato spiegato, martedì prossimo, mentre oggi vi saranno solo passaggi procedurali. Dopo la lettura dei due articoli di impeachment - uno per abuso di potere e l'altro per ostruzione al Congresso - si prosegue col giuramento del giudice capo della Corte Suprema, John Roberts, che presiederà il processo. Subito dopo saranno i 100 senatori, che avranno il ruolo di giuria del processo, a giurare nelle mani di Roberts.