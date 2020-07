Olanda, rubato dipinto di Van Gogh

Rubato un dipinto di Vincent Van Gogh in Olanda. Fonti di polizia hanno riferito che nella notte è stato trafugato un quadro del pittore olandese dal museo Singer di Laren, a est di Amsterdam, chiuso a causa dell'emergenza coronavirus. Il quadro era in prestito al museo.

Il dipinto rubato è "Giardino di primavera", che era in prestito dal Groninger Museum di Groninger. Il direttore del Singer, Evert van Os, si è detto "arrabbiato, sconvolto e triste" per il furto. Prima della chiusura il museo ospitava una mostra dal titolo "Specchio dell'anima", con opere di artisti da Torop e Mondrian, oltre a Van Gogh, in cooperazione con il Rijksmuseum di Amsterdam.