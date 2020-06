Trump attacca Bolton: "Bugiardo, pazzoide e incompetente"

Afp

Bolton? Un "bugiardo" e un "incompetente", considerato un "pazzoide". Così Donald Trump torna a scagliarsi su Twitter contro l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che lo ha attaccato con un libro di memorie al vetriolo. "Ho dato una chance a John Bolton, che non avrebbe mai potuto essere confermato al Senato perché era considerato un pazzoide ed era poco apprezzato. Sono sempre stato disposto ad ascoltare punti d vista diversi. Si è rivelato chiaramente incompetente e un bugiardo. Guardate il parere del giudice. INFORMAZIONI CLASSIFICATE", ha twittato il presidente americano.

Trump si è riferito al fatto che l'incarico di Consigliere per la Sicurezza nazionale non ha bisogno di essere confermato dal voto del Senato, come accade invece per la maggior parte delle altre cariche importanti dell'amministrazione Usa. Il presidente ha anche ricordato che, nel dare via libera alla pubblicazione del libro di Bolton, il giudice ha però stigmatizzato il fatto che sia stato distribuito senza il via libera di sicurezza dell'amministrazione Usa.