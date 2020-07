Inghilterra, da 10 luglio stop quarantena per chi arriva da Italia

(Fotogramma)

Abolito in Inghilterra l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'Italia e da altri Paesi europei, fra cui Spagna, Francia e Germania, inclusi gli inglesi che rientrano a casa. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo dieci luglio, ha anticipato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, in una intervista alla Bbc. L'elenco completo degli oltre 50 Paesi interessati dal provvedimento per la revoca dell'obbligo sarà pubblicato entro oggi. Scozia, Irlanda del Nord e Galles non hanno ancora deciso se e quando abolire l'obbligo di isolamento di 14 giorni per chi arriva dall'estero. La Scozia ha deplorato la decisione di Londra limitata alla sola Inghilterra sottolineando l'iopportunità di azioni valide per le quattro nazioni del Regno.