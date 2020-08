Covid, in Francia 2.288 contagi e 12 morti in un giorno

(Afp)

Continuano a risalire i contagi in Francia, dove sono stati individuati 2.288 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, arrivando a oltre 9.330 in una settimana. Lo riferisce la direzione generale della Sanità (Dgs). I nuovi decessi sono 12, per un totale di 30.324. Vi sono anche 134 nuovi ricoveri che portano a 5011 i malati attualmente in ospedale. I focolai attivi sono 288, di cui 21 scoperti nelle ultime 24 ore. Vi sono state 20 nuove ammissioni in rianimazione, dove ora si trovano 383 ammalati (ieri erano 390).