Trump: "Ivanka? Sarebbe miglior vice presidente di Kamala Harris"

Donald Trump mette in dubbio la competenza di Kamala Harris e suggerisce che sua figlia Ivanka sarebbe molto più qualificata come candidata alla vicepresidenza.

"Anche io voglio vedere una prima donna presidente, ma non voglio che accada nel modo in cui lei lo sta facendo, e poi non è competente", ha detto Trump parlando della Harris ad un comizio a Londonderry, in New Hampshire. "Tutti dicono: 'vogliamo Ivanka e io non posso biasimarli", ha aggiunto il presidente americano, secondo quanto riferisce la Cnn.

Senatore della California ed ex procuratore generale di questo stato, la Harris sembra avere un curriculum di tutto rispetto come candidata alla vicepresidenza, carica per la quale è la prima donna di origine asiatica e afroamericana a correre. Ivanka è consigliere del padre alla Casa Bianca e molti osservatori si chiedono se sarà la sua erede politica.