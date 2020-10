Coronavirus Francia, oltre 47mila nuovi contagi e 235 morti

(Afp)

La Francia ha superato i 36mila morti per il coronavirus e registra 47.637 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. E' quanto riferisce il bollettino delle autorità sanitarie, che riporta 235 nuovi decessi per un totale di 36.020 morti. I contagi dall'inizio dell'epidemia arrivano a 1.282.769. Al momento vi sono 21.183 ammalati di Covid-19 ricoverati in Francia, dei quali 3.156 nei reparti di rianimazione.