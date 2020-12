Vaccino Pfizer Usa, ok da panel esterno FDA

Il panel dei consiglieri della FDA si è pronunciato a favore dell’autorizzazione d’emergenza per la somministrazione del vaccino. Il verdetto, secondo i media americani, è arrivato con 17 voti a favore, 4 contrari e 1 astenuto. Il panel ha riconosciuto la sicurezza e l’efficacia del vaccino per l’utilizzo in soggetti a partire dai 16 anni. La FDA non è tenuta ad agire secondo il parere degli esperti ma con ogni probabilità seguirà le indicazioni del panel. Il commissioner della FDA, Stephen Hahn, ha spiegato che la decisione dell’organismo potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Dopo il semaforo verde dell’agenzia, l’amministrazione procederà all’invio di milioni di dosi nel paese immediatamente.