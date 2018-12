Al via la 'Fabbrica', storie di eroi che fanno crescere Paese

"La Fabbrica è il racconto di tante storie, il racconto di imprese e di persone che fanno crescere il Paese. E’ il luogo dove si impara e si insegna, dove si riconosce e costruisce ‘il cammino dell’eroe’. Un percorso che interessa tante realtà”. Così Luca Telese ha inaugurato a Roma i lavori della ‘Fabbrica delle idee’, che si declina sulla sfida del "chi non comunica non esiste”.

“Siamo circondati -ha detto il giornalista- da tante storie di eroi, di eccellenze che hanno fatto il salto di qualità. Sono piccole imprese che hanno costruito innovazione, sono persone che hanno immaginato grandi processi. In ogni cammino dell’eroe c’è un elemento critico da superare, c’è la follia, il genio, la visione lungimirante”.

La Fabbrica dei leader ha l’obiettivo di far emergere queste storie, di riconoscerle, di costruirle consegnando strumenti a chi è nel mondo delle imprese, del giornalismo, della politica e delle Istituzioni. Una due gironi alla scoperta della comunicazione con l’apprendimento degli strumenti capaci di migliorare le nostre relazioni e la loro qualità: la comunicazione verbale e non verbale, la prossemica, la paralinguistica e la cinesica.

“La comunicazione è, oggi, elemento essenziale per chi ha desiderio di crescere”, ha sottolineato Marco Lombardi, presidente di Indexway S.p.A. e AD di Proger S.p.A. “Fino a qualche anno fa ritenevo necessario per un imprenditore il solo lavoro, poi -ha rilanciato- ho incontrato Luigi Crespi ed ho accettato la sfida. Senza la comunicazione non emergono i valori, non li riconosci. Perché la comunicare è tante cose, è far emergere le tue eccellenze, è portarle fuori. È vincere”.

Durante i lavori Francesco Gallucci, pioniere del neuromarketing in Italia e vice Presidente dell’Associazione Italiana Neuromarketing, ha portato ‘i fabbricatori’ in un viaggio fra le emozioni, quelle “che determinano scelte e decisioni”.

Nella due gironi ci saranno Gian Marco Chiocci, direttore dell’Agenzia Adnkronos, Domenico Oliva, che ha fondato la ELOG Web Agency, Riccardo Monti, Presidente di Italferr S.p.A., ancora Natascia Turato, esperta in ricerche e nota per la collaborazione con la trasmissione televisiva “Piazza Pulita”, Helene Pacitto, CEO di Identità Digitale, Social Media Manager, Carlo Alberto Tenchini, Marketing & Innovation Director di Sharp Italia. Poi ancora Marco Del Freo, scrittore, giornalista e campione di football americano, Stefania Radoccia, Law Leader di EY e Donato Iacovone Ad di EY. Ed infine Marco Berlinguer e Gaetano Saffioti, imprenditore coraggio. La regia de La Fabbrica dei Leader è affidata al regista Ambrogio Crespi.