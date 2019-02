'Ultimo' querela Renzi

(Fotogramma)

Il 'Capitano Ultimo' querela Matteo Renzi. Non sono piaciute a Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina, le frasi riportate nel libro 'Un'altra strada' dell'ex premier a proposito del caso Consip e dell'attività dello stesso ufficiale nell'intelligence. "Leggo che Matteo Renzi nel libro "Un'altra strada" paventa ancora di fantomatici complotti e di azioni eversive contro di lui da parte del Capitano Ultimo e di pochi carabinieri che lavoravano all'Aise. Di Renzi -sottolinea De Caprio- non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Non ho mai attribuito ad altri le cause dei miei fallimenti personali e professionali. Ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto e azioni che non ho mai compiuto".