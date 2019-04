'Salva Roma', nuove scintille Botta e risposta sullo stralcio

Matteo Salvini (FOTOGRAMMA)

La norma 'salva Roma' non è stata inserita nel dl Crescita. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando con la stampa. "Noi vogliamo aiutare tutti i Comuni" in difficoltà e "lo faremo con provvedimento ad hoc", ha detto. Il dl è "una bella botta per la crescita del Paese".

"Nessuna crisi di governo - ha aggiunto -, l'Italia ha bisogno di un governo per quattro anni. Il mio rapporto con il M5S è buono, non ho tempo né voglia di litigare con nessuno". E ha aggiunto "Se lo stralcio è concordato con Di Maio? Io concordo con chi c'è, non con chi non c'è" ha detto Salvini, nel cortile antistante palazzo Chigi, commentando lo stralcio della misura Salva Roma.

REPLICA 5S - "Non è ancora stato discusso il dl crescita" in Cdm, "dunque non si è potuto stralciare nulla, men che meno il 'salva Roma'" hanno risposto a stretto giro fonti M5S.

ASSENZE - A chi gli domanda del perché dell'assenza della gran parte dei ministri M5S in Cdm: "Chiedetelo a loro e non a me" ha tagliato corto il leader della Lega. "Quando si parla di crescita è importante esserci" ha aggiunto, sottolineando di essersi separato in gran fretta dai figli proprio per essere presente in Cdm.

BANCHE - Nel dl Crescita ci sono le norme ''per la tutela dei risparmiatori truffati dai banchieri irrispettosi'' ha detto ancora Salvini, annunciando poi la partenza del fondo di indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari. "Parte una norma che inizia ad aiutare. So che ci sono interlocuzioni con la Ue per allargare la platea" di chi riceverà i rimborsi, ha detto il vicepremier, "ma c'è un'urgenza, quella di rimborsare subito chi è più in difficoltà".

VITALIZI - C'è anche il taglio dei vitalizi regionali nel dl crescita sul tavolo del Cdm, ha detto sempre Salvini, prima del Consiglio dei ministri elencando le misure chiave del dl. "Siamo felici" di annunciare un provvedimento che "ridurrà le tasse alle imprese del 2%", ha annunciato, passando poi in rassegna gli altri interventi del decreto: il taglio dei vitalizi regionali appunto, la deducibilità Imu sui capannoni, gli incentivi sul rientro dei 'cervelli', il super ammortamento per le imprese, il Fondo di garanzia per la prima casa, e per le pmi, le misure per il Made in Italy e l'introduzione del 'marchio storico', tra gli altri.