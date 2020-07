Di Maio innamorato: "Per ora però niente nozze"

(Fotogramma/Ipa)

Il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio, ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, oggi si è lasciato andare ad argomenti distanti dalla politica e più leggeri, raccontando il suo bel rapporto con la fidanzata Virginia Saba, spiegando il motivo per cui ha appena installato l'aria condizionata a casa e parlando del suo onomastico, che cade proprio oggi. "Ricevo più auguri per l'onomastico che per il compleanno. Mi hanno fatto tutti gli auguri, da mia madre, che è stata la prima stamattina alle 8, ai parlamentari del Sud, perché questa è una cosa molto sentita dalle mie parti". Anche Salvini le ha fatto gli auguri? "Lui è del Nord, non festeggiano moltissimo gli onomastici...".

In questo periodo fa molto caldo: il vicepremier a casa propria si 'difende' con l'aria condizionata oppure no? "Dopo un anno e mezzo di caldo, ammetto di aver ceduto: una settimana fa ho installato un condizionatore". E' stata un'idea della sua compagna Virginia Saba? "E' stata una mia premura per rendere più accogliente quella casa. Ho detto: prima che mi lascia è meglio che metto l'aria condizionata".

Nonostante sia un momento complesso per il Paese, lei sembra mantenere una certa serenità. Essere innamorato aiuta in questo senso? "Certo, non voglio sminuire il significato di stare con una persona e starci bene. Essere innamorati - ha spiegato il leader M5S - ti aiuta molto nella vita, ma posso dire anche un'altra cosa: se non ci fosse questo che cavolo lo faremmo a fare quel che si fa ogni giorno?". State progettando di sposarvi con Virginia Saba? "Non è in programma". L'Istat - hanno scherzato i conduttori - ha detto che si fanno pochi figli... "E ora li devo fare tutti io?", ha risposto altrettanto ironicamente il vicepremier.