Salvini colpisce ancora: "Saviano amico dei clandestini"

(Fotogramma /Ipa)

Nuova puntata dello scontro tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano, in tema di migranti. "Per l’angolo del buonumore, il ricco 'intellettuale' amico dei clandestini che vorrebbe porte aperte per tutti sostiene che sono 'complice dei trafficanti di esseri umani'...", scrive il ministro dell'Interno su Facebook, postando un articolo con le dichiarazioni dell'autore di 'Gomorra', rilasciate in occasione del 'Web Marketing Festival' al Palacongressi di Rimini.

Per Saviano, Salvini è il vero complice dei trafficanti di esseri umani "perché fa accordi in Libia con la guardia costiera che è composta da trafficanti".