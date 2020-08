"Sfiduciare Toninelli", l'invito di Sgarbi

(Fotogramma)

Vittorio Sgarbi invita il gruppo Misto (al quale è iscritto) a presentare una mozione di sfiducia individuale contro il ministro Danilo Toninelli. "Qualunque cosa si possa pensare - ha argomentato nel corso delle dichiarazioni di voto sul dl Sicurezza bis alla Camera - quella di Conte sulla Tav è una dichiarazione importante. Ieri Beppe Grillo ha detto è finito tutto, mentre Di Maio ha affermato 'finché staremo al governo non si farà mai'".

"Allora se davvero la battaglia sul Tav è per loro vitale, è arrivato il momento che i 5Stelle escano dal governo. Io propongo la mozione di sfiducia individuale per il ministro delle Infrastrutture Toninelli, che se ne deve andare perché non ci può essere un ministro che la pensa in modo opposto rispetto al presidente del Consiglio, che è il capo del governo".

"Come si fa? Questa è una contraddizione troppo forte. Come possono esserci un partito e un ministro che sono contro il Tav nello stesso governo dove il presidente del Consiglio dice sì al Tav? Abbiate il coraggio di andarvene e lasciate che l'Italia torni a votare. Rinunciate alle vostre comode poltrone. Toninelli se ne vada e mi auguro - ha concluso Sgarbi rispondendo a Fico che lo sollecitava a terminare l'intervento - che anche lei se ne vada presidente Fico".