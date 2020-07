Franceschini al ministro tedesco: "Addio Renzi? A big problem"

Dario Franceschini (Fotogramma)

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini a Milano non ha voluto rispondere alle domande della stampa sull’addio di Matteo Renzi al partito ma non è sfuggito a quelle del ministro della cultura della Repubblica federale tedesca, Michelle Müntefering, prima del bilaterale alla Triennale.

In un dialogo intercettato dai giornalisti e registrato dalle telecamere all’arrivo della ministra, lei chiede: "What is Renzi doing now?" (Cosa sta facendo Renzi ora?), e lui risponde: "Today it’s a big problem", (oggi è un grande problema). Il ministro non ha aggiunto altro.