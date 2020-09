Renzi: "Io scorpione? Franceschini lo disse già a D'Alema..."

(Fotogramma)

"La cosa dello Scorpione è divertente, perché Dario l'aveva già detta a D'Alema...''. Matteo Renzi è nel Transatlantico di Palazzo Madama prima di una conferenza stampa sul piano choc per le infrastrutture. Il leader di Italia risponde così quando un cronista gli chiede di commentare le parole di Dario Franceschini che, citando la favola di Esopo, aveva dato dello scorpione all'ex premier - "Mentre stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del suo folle gesto. Perché sono uno scorpione, rispose, è nella mia natura", il tweet di ieri di Franceschini con citazione.

Nel 2009, infatti, Franceschini aveva già rievocato la storia dello scorpione e della rana (con l'aracnide che, nonostante le sue rassicurazioni, non può venire meno alla sua natura e pungere la rana, facendo affogare entrambi) per criticare Massimo D'Alema. E D'Alema, in occasione dell'apertura della campagna congressuale del Pd a Milano, gli aveva replicato con un perentorio: ''Vorrei rassicurare Franceschini perché io sono ariete, di segno e di carattere. Ma soprattutto quella è una favola triste, nella quale alla fine tutti vanno a fondo".