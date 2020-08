Zaia: "Aspetto di vedere la legge"

(Fotogramma)

L'impegno del premier Giuseppe Conte a ripristinare le zone rosse escluse dal dl rilancio? "Non mi sorprende, dopo il mio annuncio di impugnativa ho giù visto le prime dichiarazioni, i primi ripensamenti. Noi dal Veneto non abbiamo mai cercato la rissa, ma è innegabile che quanto accaduto non si trova in tutta la storia della Repubblica, è davvero imbarazzante. Se modificano il decreto, come sostenuto da Conte, è ricomprendono tutte le zone rosse sono felice per i veneti, per la legalità, e ovviamente perché risparmio i soldi dell'avvocato dato che sono pronto a rivolgermi in Tribunale". Lo dice all'Adnkronos il governatore veneto Luca Zaia, sulle barricate dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto rilancio con l'esclusione delle zone rosse di Veneto e Campania dal fondo di 200 milioni istituito presso il Viminale per le aree più colpite dalla pandemia.

"Se tutto ciò non accade, se Conte non mantiene la parola data - dice Zaia commentando l'impegno del premier in questa direzione - dovremo, nostro malgrado, impugnare la legge e far decidere il Tribunale. Mi riserverò di vedere la legge finale per avere conferma che si sia mantenuta la parola e che quindi ci sia il doveroso rispetto nei confronti dei veneti, comunità martoriata dal coronavirus".