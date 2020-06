Renzi: "Impedire a Salvini di parlare è un errore per la democrazia"

(Fotogramma)

"Molti si arrabbieranno per ciò che sto per dire ma lo dico lo stesso. Deve essere chiaro che impedire a Matteo Salvini di parlare è un errore per la democrazia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Noi non condividiamo ciò che dice, ma in un Paese democratico il leader del primo partito italiano ha il diritto di parlare sempre e ovunque. E rimarcare questo, come ben ha fatto Roberto Giachetti, è un fatto di decoro istituzionale: a noi Salvini non piace, ma lui ha diritto di parlare", sottolinea il leader di Iv.