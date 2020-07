Meloni a Travaglio: Istigazione all'odio contro di me /Video

(Fotogramma)

"Non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l'avversario con lo spettro del fascismo, ma reputo inaccettabile che un quotidiano nazionale, come 'Il Fatto Quotidiano', pubblichi un articolo che invoca di fatto alla lotta armata contro un partito politico. È o non è questa istigazione all'odio e alla violenza? Vediamo se per questo articolo ripugnante ci saranno parole di condanna chiare!". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni postando su Facebook un video di risposta a Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano dove oggi era presente un articolo contro Fdi.







"Un articolo che non mi colpisce - aggiunge Meloni - gli italiani conoscono le nostre battaglie e sanno che siamo noi ogni giorno a batterci per libere elezioni, per chiedere il rispetto della Costituzione italiana. Non mi stupisce l'articolo ma mi colpiscono due frasi che sono scritte dentro sulle quali non posso tacere. La prima frase dice che noi cerchiamo di allontanare questi sospetti di fascismo ma che è una preoccupazione inutile visto che tre indizi fanno una prova, dieci indizi fanno una certezza e dopo 100 indizi dovrebbero intervenire i partigiani del Cln con lo schioppo. La seconda frase dice che quella retorica fascista e l'acqua in cui nuota Fratelli d'Italia, e non si è mai visto un pesce che si svuota l'acquario da solo, e quindi bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta 75 anni fa".

"Allora voglio chiedere a Marco Travaglio se consideri normale che su un quotidiano nazionale si scriva di fatto che bisognerebbe sparare addosso agli esponenti di Fdi e che bisognerebbe fare con loro quello che fu fatto 75 anni fa, che ne so magari appendendo la Meloni a testa in giù a piazzale Loreto. E' o non è questa istigazione all'odio e alla violenza? E se domani accade qualcosa a un militante , a un iscritto o a un simpatizzante di Fdi o alla sottoscritta chi se ne assume la responsabilità? Pretendo su questo una parola chiara perché c'è un limite che non si può superare e voi l'avete superato", conclude il video della leader di Fratelli d'Italia.