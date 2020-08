Cossiga, Ortona: "Conte? Lo avrebbe capito e apprezzato"

Adnkronos

"Conte? Lo avrebbe capito e apprezzato". Nel decennale della morte di Francesco Cossiga, il suo ex capo ufficio stampa al Quirinale, l'ambasciatore Ludovico Ortona, immagina quello che al presidente emerito sarebbe piaciuto o meno di questa attuale stagione politica. "Penso che avrebbe seguito l'opera del premier Giuseppe Conte - dice all'Adnkronos - e lo avrebbe capito e apprezzato, in particolare la sua forte competenza giuridica. Quello che di certo non avrebbe potuto accettare è invece l'incompetenza di tanti altri, la scarsa preparazione".