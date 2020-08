Regionali, Bettini: "Siamo fuori tempo per alleanza con M5s"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Siamo fuori tempo massimo per l'alleanza con il M5S per le Regionali". Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, ospite a 'In Onda' su La7. "Le Regionali avranno un peso, nessuno si può illudere che non sia così. Già ci sono i tamburi della destra. Noi abbiamo di fronte un pericolo, Salvini non è un populista normale ma speciale, c'è una continua minaccia alla Costituzione italiana. Se dovesse andare male avremmo un ulteriore problema".

"Non è affatto un danno per il Pd allearsi con il M5S, abbiamo un'alleanza a livello nazionale, ma dove è possibile si doveva fare. Penso ci sia un errore del M5S che è un partito composito che ha dentro tante anime, quindi mi dispiace quando si ideologizza 'mai con i 5 stelle'. Quelli che dicono basta con i 5 stelle non propongono nulla, si aprirebbe una crisi oggi come oggi"."Noi governiamo da un anno con il M5S: è un processo politico che non ha alternative, non è che io sono innamorato dei 5 stelle..". "Non sono un consigliere occulto di Zingaretti, mi sono sempre assunto le mie responsabilità e in tutto quello che dico e faccio ci metto la faccia in prima persona".

"Un accordo con il M5S al ballottaggio a Roma? Io credo che al ballottaggio ci andrà un candidato forte del Pd e non credo che convenga un accordo, credo che debbano essere sentiti i cittadini romani e che saranno loro a esprimere la propria preferenza".

"Non sono rimasto per nulla sorpreso dalla ricandidatura della Raggi...se penso a una candidatura del Pd per esempio Sassoli è un nome che farebbe benissimo". "Non ho nulla di personale contro la Raggi perché la politica non si fonda sul pregiudizio ma si fonda sui giudizi e il giudizio è negativo sulla sua gestione, c'è stata una sua estraneità emotiva rispetto ai romani. Non si può appoggiare in nessun modo la sua candidatura". "D'Alema sindaco di Roma? Ho molta stima e mi ha insegnato tante cose.,.teoricamente sarebbe all'altezza ma non ha né l'età né l'esperienza amministrativa di questo genere". Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, ospite a 'In Onda' su La7.