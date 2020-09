Regionali Toscana, Renzi: "Ce la giochiamo su un filo di voti"

(Fotogramma)

"Questa idea che la Lega arriva nelle regioni rosse e sostituisca dirigenti e assessori portando dal Nord gente a gestire la sanità, dopo che ho visto come Saccardi ha gestito il coronavirus e come lo hanno gestito le regioni del Nord, io dico che sono orgoglioso della sanità pubblica toscana e che non prendiamo lezioni e commissariamenti". Lo dice Matteo Renzi a Fucecchio. "La partita è questa qua, è complessa, ce la giochiamo sul filo dei voti e dipende da ciascuno di noi". "Giani non sa fare le dirette Facebook come la Ceccardi, ma io voglio eleggere un presidente della regione Toscana che conosce i dossier e non che fa l'influencer" attacca. "La scelta in Toscana è aperta - scrive su Facebook -. O vince un'idea europea di Toscana, regione globale, aperta ai turisti, all'export, ai prodotti di qualità o vince la Toscana sovranista, chiusa, che rifiuta il Mes e il Recovery Fund. O vince la Toscana regione d'Europa o vince la Toscana appendice della Padania. O noi con Giani o la Lega con Salvini. Per questo oggi siamo stati in piazza a Fucecchio insieme a Carlo Calenda. E per questo chiedo a tutti di dare una mano per votare Italia Viva ed Eugenio Giani".