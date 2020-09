Berlusconi telefona a Toti, i complimenti del Cav

Afp

Dopo il flop in Campania e il deludente risultato di Fi in quasi tutte le altre Regioni, Silvio Berlusconi non ha parlato. Il Cav, in isolamento domiciliare ad Arcore causa Covid, preferisce non commentare i dati elettorali che riguardano il suo partito. L'ex premier, però, apprende l'Adnkronos, si è voluto complimentare con Giovanni Toti, suo ex consigliere politico, rieletto in Liguria con quasi il 60% dei voti. Il leader azzurro ha telefonato il neo governatore in mattinata.

Berlusconi si è congratulato anche con il coordinatore regionale di Fi nelle Marche, Francesco Battistoni, per la vittoria del centrodestra e il 6 per cento raggiunto da partito azzurro in una 'roccaforte rossa'.