Grillo mette in vendita pietra pomice: "Pulitevi l'anima"

(Foto Fotogramma)

"Pietra pomice, firmata dall'Elevato. Serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello della stupidità umana. In vendita su e-Bay a mille euro al pezzo, di meno non posso fare. Smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l'anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell'Elevato...". Così Beppe Grillo, in un videomessaggio postato sui suoi canali social in un momento di grande difficoltà e lotte interne al M5S. Il post è accompagnato da un link che rimanda alla piattaforma e-Bay, dove l'oggetto è in vendita.

"In attesa dei vostri commenti, comincio io: 'Grattatici il culo!'. 'Pulisciti tu la coscienza!'. 'Quello che hai in mano è il cervello dei tuoi Parlamentari?!'", scrive Grillo in un successivo tweet a commento del video postato.