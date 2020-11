De Luca: "In Campania zona rosé"

(Fotogramma)

"Il tasso dei positivi in Campania è sceso al 15%, ma il governo non c'entra niente, c'entrano le misure che abbiamo preso nelle scorse settimane". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. "Hanno istituito la zona rossa - ha aggiunto De Luca - ma ora, a parte qualche chiusura dei negozi, ma qualcuno in Italia può dire seriamente che abbiamo la zona rossa? Diciamo che abbiamo istituito in Campania non la zona rossa, ma la zona rosé, una zona fiorin fiorello".

Campania zona rossa, De Luca: "Ministro sciacallo e sindaco imbecille"