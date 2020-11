Covid, Conte a leader G20: "Restiamo uniti"

(Fotogramma/Ipa)

"Dobbiamo essere uniti e usare l'opportunità creata in occasione di questa crisi per tornare ad una normalità migliore". E' quanto ha ribadito il premier Giuseppe Conte in un messaggio in occasione del G20 che sta per aprirsi a Riad in versione virtuale, un summit che definisce "una pietra miliare". Il vertice di oggi "dimostra la determinazione del G20 nell'affrontare la pandemia globale ed il suo impatto sulle vite di ognuno di noi", ha affermato Conte, secondo cui la riunione dei leader "riflette il nostro impegno per una ripresa rapida dalla crisi e per trovare soluzioni alle sfide che l'umanità ha davanti a sé, dai cambiamenti climatici alle diseguaglianze".

Il premier ha quindi assicurato che l'Italia, come presidente di turno del G20 nel 2021, "è determinata a sviluppare gli esiti del summit di Riad e a continuare a promuovere le azioni importanti del G20".