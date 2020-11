Covid, Rotondi: "Vaccino obbligatorio o non ne usciamo"

Fotogramma

"Nel 1973 noi campani fummo messi in fila per il vaccino obbligatorio del colera: una siringa sul braccio che lasciava un timbro modello carcerario. Nessuno di noi ne uscì traumatizzato. Poche chiacchiere, Speranza: vaccino obbligatorio per tutti, o non ne usciamo". Così Gianfranco Rotondi su Twitter, in merito alle polemiche sul vaccino anti coronavirus.