A2A ha inaugurato questa mattina la nuova cabina elettrica primaria “Violino”, a Brescia. Un investimento complessivo di quasi 15 milioni di euro, compresi gli interventi sulla rete, "per potenziare e rendere più flessibile la rete di distribuzione, garantendo al contempo una maggiore integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico".

All’evento hanno partecipato l’Ad di A2A Renato Mazzoncini, l’Ad di Unareti Francesco Gerli, l’assessore al bilancio del Comune di Brescia Marco Garza e il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli.

“La transizione energetica non è un traguardo astratto: è una trasformazione concreta che richiede visione, investimenti e infrastrutture all’altezza di questa sfida epocale” ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato del Gruppo A2A. “Il nostro piano industriale prevede 16 miliardi di investimenti per sostenere questa trasformazione, di cui oltre 4 proprio per il potenziamento e l’efficientamento della rete di distribuzione locale. La Cabina Primaria Violino è un esempio di come stiamo costruendo oggi l’energia di domani: più pulita, sicura e accessibile, in linea con i nostri obiettivi di decarbonizzazione e con le esigenze di un territorio che guarda al futuro”