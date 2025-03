Quale è il giusto costo dell'anello di fidanzamento? "In America si parla di due o tre mensilità. È un po' come l'effetto caparra, no? Voglio dire, "ti regalo l'anello", e siccome ci ho investito due o tre mesi di stipendio, la persona ci pensa due volte prima di fare una scelta avventata, come far saltare il fidanzamento o il matrimonio". Così all'Adnkronos Aminata Gabriella Fall, in arte Pecuniami, influencer finanziaria. Si fanno soldi con il trading? "È una perfetta operazione di marketing", dice.

"Questi "guru del trading" fanno arricchire soprattutto le piattaforme dove raccolgono gli ordini. E ora, chi ti vende il corso per fare trading è parte dello stesso meccanismo. La verità, però, è che anche i grandi investitori consigliano di comprare e rimanere fermi, osservando cosa succede. Se guardi in fondo a qualsiasi piattaforma di trading, troverai una scritta piccolissima che ti avverte: "In questo momento, l'80% delle persone su questa piattaforma sta perdendo. Quello, fondamentalmente, è il rischio. Alla fine, il trading non è poi tanto diverso da una scommessa. Da quello che si studiava all'università, è un gioco d'azzardo mascherato. A quel punto, tanto vale andarsi a comprare un Gratta e Vinci". (di Andrea Persili)