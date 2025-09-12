circle x black
Cerca nel sito
 

Armani guarda alla Francia con Lvmh e L’Oréal. L'esperto: "Continuità controllata"

sponsor

Gabriel Debach, market analyst di eToro, all'Adkronos: "Per Lvmh o L’Oréal un ingresso al 15% (ovvero un esborso intorno a 1,5–1,6 miliardi) sarebbe marginale: meno dell’1% della loro capitalizzazione e sotto il 20% della generazione annua di cassa"

Armani guarda alla Francia con Lvmh e L’Oréal. L'esperto:
12 settembre 2025 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo la lettura del testamento, la quotazione non è sul tavolo nel breve periodo. Armani ha scelto di rafforzare la Fondazione, che diventa proprietaria del 100% della società, e di obbligare alla cessione di una quota minoritaria del 15% entro 18 mesi a un partner industriale di standing internazionale. "Le opzioni non sono casuali: Lvmh, L’Oréal, EssilorLuxottica. Tutti francesi, o franco-italiani, con cui il gruppo ha già legami forti su beauty ed eyewear. Peccato l’assenza di una “italianità pura”, ma la scelta riflette la necessità di un alleato globale, solido e finanziariamente capace di garantire continuità senza mettere a rischio l’identità del marchio", sottolinea in un'analisi per l'Adnkronos Gabriel Debach, market analyst di eToro, sul testamento Armani e il futuro della società.

Lo statuto mantiene l’opzione Ipo, ma solo come scenario di medio-lungo periodo, non prima di cinque anni", dice l'esperto. "In pratica, Armani ha scelto un percorso di continuità controllata: primo passo, l’ingresso di un partner entro 18 mesi; poi, solo più avanti, la possibilità di aprirsi ai mercati finanziari", prosegue.

Per Lvmh o L’Oréal un ingresso al 15% "(ovvero un esborso intorno a 1,5–1,6 miliardi) sarebbe marginale: meno dell’1% della loro capitalizzazione e sotto il 20% della generazione annua di cassa", spiega l'analista. Per EssilorLuxottica "sarebbe più impegnativo, oltre il 40% del free cash flow (Ltm), ma coerente con le sinergie industriali già in corso. Ancora più complesso sarebbe per altri brand indipendenti, dice, "pensiamo a Prada o Moncler: l’operazione peserebbe oltre il 10% della loro capitalizzazione e più di un anno intero di cassa. In pratica, scenari suggestivi ma poco realistici, a meno di peggiorare i bilanci ricorrendo a nuovo debito".

Armani lascia così un’eredità doppia: "miliardi in patrimonio e un modello imprenditoriale disciplinato", afferma. Se l’esecuzione sarà all’altezza, "il gruppo non sarà soltanto un trofeo conteso dai conglomerati del lusso, ma una realtà capace di restare indipendente e pronta, un domani, a competere non solo sulle passerelle della moda, ma anche su quelle della Borsa." (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Armani Francia Lvmh L'Oreal
Vedi anche
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza