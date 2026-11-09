Come anticipato sabato da AdnKronos, l'accelerazione di Agricole su Bpm c'è stata: la proposta di fusione amichevole tra il Banco e Credit Agricole Italia è arrivata. Crédit Agricole ha formalmente proposto all'istituto di Piazza Meda di avviare una negoziazione per la creazione di un nuovo gruppo bancario attraverso l'integrazione di Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. L'ipotesi di fusione inversa, più cara ai francesi, alla fine non ha prevalso. Secondo quanto risulta ad AdnKronos, il tempismo dell'operazione si spiega con la necessità di evitare che il Banco possa diventare preda di altri istituti. Per ora il Banco, contattato da Adnkronos, non commenta ma sottolinea di aver avuto "ricezione della proposta". Secondo quanto risulta all'agenzia di stampa, ci saranno evoluzioni anche già in giornata.

Secondo i dettagli dell'operazione Crédit Agricole salirebbe al 45% del capitale del nuovo gruppo, mentre agli azionisti di Banco Bpm verrebbe riconosciuto un premio del 20% attraverso il rapporto di concambio. Il riconoscimento del premio, spiegano all'AdnKronos fonti finanziarie, era una dei problemi che la fusione inversa avrebbe posto.

Prevista inoltre una cedola straordinaria da un miliardo di euro a favore dei soci di Banco Bpm. L'operazione onsentirebbe anche di realizzare sinergie per circa 800 milioni di euro. Il passaggio assembleare del voto dei soci di Banco Bpm sarebbe inoltre funzionale a evitare il lancio di un'offerta pubblica di acquisto.La proposta, di natura amichevole, viene presentata da Crédit Agricole come la naturale evoluzione della partnership di lungo periodo tra i due gruppi e della reciproca conoscenza maturata nel corso degli anni.

Il progetto strategico punta a dare vita al terzo gruppo bancario italiano, con circa 6,5 milioni di clienti e una rete di oltre 2.300 filiali. Un nuovo operatore capace di coniugare la forte presenza territoriale dei due istituti con la solidità finanziaria e le competenze del gruppo francese.

Alla base dell'iniziativa, sottolinea Crédit Agricole, c'è una visione industriale e imprenditoriale di lungo periodo: unire due realtà profondamente radicate nel mercato italiano per creare un nuovo campione nazionale, aprire una nuova fase di sviluppo e ampliare le prospettive di crescita.

Il progetto prevede la salvaguardia dell'identità e dell'autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governance equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, mentre l'attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, verrebbe confermato alla guida della nuova realtà. Un dato, spiegano le stesse fonti ad AdnKronos, che evidenzia l'intenzione di procedere in modo amichevole, poco traumatico e in sostanziale continuità.