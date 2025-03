Banco Bpm: da Bce parere sfavorevole su Danish compromise, in Borsa a -5,86%

La Bce ha espresso un parere sfavorevole sulla richiesta di Banco Bpm di utilizzare il cosiddetto Danish Compromise nell’ambito dell’Opa su Anima. Sebbene si tratti di un parere in quanto la decisione finale spetti all’Eba (autorità bancaria europea), secondo le informazioni disponibili, la banca guidata da Giuseppe Castagna ha già ricevuto la comunicazione del parere negativo. A quanto apprende Adnkronos da fonti a conoscenza del dossier, domani è previsto un Cda per discutere della questione. A seguito della conferma del parere negativo Banco Bpm è sceso in Borsa segnando -5,86%.