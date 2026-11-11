Domani si riunisce il cda del Banco. Il mercato sta dando indicazione favorevole all'operazione, mentre gli umori tra i lavoratori del Banco, secondo quanto risulta ad AdnKronos, sono di attesa anche se la fusione con Credit Agricole Italia è vista con maggior favore rispetto a una possibile integrazione con un grande gruppo bancario. L'ingresso in un grande gruppo bancario verrebbe percepito come in grado di comportare un processo di integrazione più invasivo, con il rischio di una riorganizzazione delle attività e di un maggiore accentramento. Crédit Agricole Italia, percepita come una realtà più contenuta, viene invece considerata potenzialmente più rispettosa degli equilibri e degli spazi di autonomia della banca.

L'altro convitato di pietra alla fusione tra Credit Agricole Italia e Banco Bpm resta anche un altro: il golden power. Secondo quanto risulta ad AdnKronos da fonti vicine al dossier, l'intera operazione sarebbe stata studiata - da tempo, con minuzia come da tradizione della Banque Verte - proprio per evitarne l'applicazione. In questa direzione andrebbe anche la scelta di mantenere l’attuale amministratore delegato, Giuseppe Castagna, così da trasmettere l’idea di una partnership e non di un’immediata presa di controllo della banca, ma soprattutto di difesa dell'italianità del Banco.

Non a caso, le fonti spiegano che il caso Crédit Agricole presenta differenze sostanziali rispetto al precedente tentativo di Unicredit, sia per una serie di garanzie fornite, sia soprattutto per la struttura dell’operazione, definita dalle fonti a "geometria aperta". Una proposta amichevole che consentirebbe di recepire in itinere le indicazioni del governo e della stessa Banco Bpm, lasciando spazio a modifiche e interlocuzioni successive. Una proposta dunque modulabile, diversamente da un'offerta più rigida e difficilmente modificabile.

Nella lettera inviata ai propri dipendenti, che Adnkronos ha potuto visionare, Crédit Agricole Italia ha ribadito che "non possiamo avere oggi tutte le risposte" e che "siamo quindi all'inizio di un percorso, non di fronte a un'operazione già definita", con la conferma della volontà di presentare l'operazione come un processo ancora aperto.

Anche sul Golden Power, del resto, il quadro appare diverso rispetto a quello che aveva accompagnato l'offerta di UniCredit. Dopo il confronto con Bruxelles e le contestazioni europee sull'utilizzo dei poteri speciali nel precedente dossier, il governo potrebbe muoversi con maggiore cautela.

Le rassicurazioni sui titoli di Stato e la disponibilità a un'interlocuzione sulle condizioni dell'operazione ridurrebbero inoltre, secondo le fonti, gli elementi sui quali costruire un eventuale intervento. Resta infine da capire quale sarà la posizione del patto di consultazione fra casse di previdenza e fondazioni, che potrebbe riunirsi il prossimo 19 novembre.