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Banco Bpm, fonti: "Nessuno spezzatino, si punta a fusione amichevole C. Agricole Italia con Banco"

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Banco Bpm, fonti:
06 ottobre 2026 | 17.56
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Nessuna mossa in tandem tra Unicredit e Crédit Agricole per marciare su Banco Bpm. Secondo quanto riferito ad AdnKronos da fonti finanziarie, la Banque Verte - che del Banco è prima azionista - punterebbe a una fusione amichevole tra Crédit Agricole Italia e Banco Bpm.

Sarebbe scongiurata quindi, stando alle fonti, l’ipotesi dello spezzatino, lo scenario - alimentato da rumors di stampa e smentito dalla stesso istituto di Piazza Gae Aulenti - che avrebbe previsto la divisione di Banco Bpm tra più soggetti, con Crédit Agricole interessata a rilevare una parte degli asset e Unicredit orientata a entrare in possesso della quota restante o di specifiche attività della banca.

L'ipotesi di una fusione tra l'istituto di Piazza Meda e la controllata italiana del gruppo francese, spiegano le fonti, potrebbe - proprio per la sua configurazione amichevole - godere anche di una benigna non ostilità al livello politico.

Del resto, spiegano le fonti, la tradizione della Banque Verte è quella di muoversi in modo cauto, non in contrasto con l'ambiente istituzionale e politico di riferimento. Unicredit, spiegano le fonti, proseguirebbe almeno per ora la propria strategia attendista ma vigile, con attenzione per filiali e asset eventualmente eccedenti dal risiko: con un maggiore occhio, spiegano le fonti, più alle prime che alle seconde.

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fusione amichevole spezzatino Banco Bpm
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