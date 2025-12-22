La fine dell’anno si avvicina ed è ora di tirare le somme anche per i mercati finanziari. Le performance sono state “rasserenanti” secondo Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA SGR, anche se a preoccupare è la duration. Sul lato titoli di Stato “il Btp si è difeso bene” con le finanze italiane che hanno dimostrato “ampia solidità” trainate da una politica che è riuscita a “confermare una continuità a cui non eravamo abituati”.

Dal punto di vista borsistico, nei prossimi giorni si attendono “movimenti poco rilevanti”. I grossi operatori “stanno tirando i remi in barca”. La notizia principale di oggi “è la conversione delle azioni Telecom risparmio in ordinarie – sottolinea Caldato - Si aspettava questo evento da anni perché le azioni risparmio sono uno strumento obsoleto che finalmente verrà cancellato nel caso di Telecom, portando un forte aumento e un valore sia agli azionisti di risparmio che a quelli delle azioni ordinarie”.