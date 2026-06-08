È terminato il periodo di euforia per il settore dei semiconduttori, microchip e titoli collegati. Una fase che avviene in combinazione "con un rialzo nel rischio percepito dal mercato di restrizione delle condizioni finanziare" afferma Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco. La pubblicazione dei dati positivi sul mercato del lavoro americano, ha aumentato la probabilità che la prossima mossa della Federal Reserve possa essere un rialzo dei tassi: "Il rischio inflazione rimane centrale - evidenzia l'esperto -, il cessate il fuoco in Medio Oriente è sempre più volatile ed il prezzo del petrolio rimane elevato. Le curve dei tassi si sono mosse al rialzo con il tasso a due anni negli Stati Uniti in rialzo di 15 punti base, il tasso sui Treasury decennali raggiunge il 4,53% mentre le attese del mercato sul prossimo rialzo dei tassi Bce si consolidano". A movimentare i mercati è anche l'Ipo di SpaceX, programmata per il prossimo venerdì 12 giugno.

La società di Elon Musk vuole raccogliere 86 miliardi di dollari con una valutazione complessiva 1,78 trilioni di dollari, la più grande nella storia. "Il ritorno di mega Ipo come questa interrompe l’equilibrio positivo rappresentato dal supporto dei buyback azionari e potrebbe creare ulteriore pressione ai prezzi azionari". Il posizionamento speculativo di una parte del mercato "è anche rappresentato dalla volatilità sul mercato della Corea, dove la leadership del fattore momentum è stata amplificata dalla popolarità di investimenti con alta leva finanziaria - sottolinea Simoncelli -. La rotazione verso segmenti di mercato legati a dinamiche industriali attrae quindi sempre più attenzione, come rappresenta la recente sovra-performance dell’indice Dow Jones Industrial rispetto al Nasdaq".

Lo spostamento verso mercati emergenti e a piccole-medie capitalizzazioni necessita di conferme sulle attese di crescita degli utili, ma "le condizioni sembrano favorevoli". "La tenuta del comparto manifatturiero è infatti confermata non solo dalle trimestrali delle aziende ma anche dalla diffusione di un ciclo di business resiliente, oltre il 70% delle economie mondiali mostra infatti indici PMI manifatturieri in territorio espansivo" conclude l'analista.