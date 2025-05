Le principali Borse europee aprono in territorio debole, con gli investitori che restano cauti in vista delle prossime mosse della Federal Reserve e in attesa di sviluppi nei negoziati sui dazi commerciali. A Milano, il Ftse Mib avvia la seduta in leggero calo, segnando -0,13% a quota 38.510 punti, mentre lo spread Btp-Bund si attesta a 108 punti base, in lieve calo rispetto ai 109 della chiusura precedente. Il rendimento del decennale italiano si fissa al 3,62%.

Nel resto d’Europa, Francoforte mostra un marginale segnale positivo (+0,06%) all’indomani di una seduta nervosa per l’elezione del nuovo cancelliere. In calo invece Londra (-0,16%), Parigi (-0,44%) e Madrid (-0,19%). Dall’Asia arriva un segnale debole con il Nikkei 225 che chiude a -0,20% a 36.755 punti. Male anche Wall Street: Dow Jones -0,95%, S&P 500 -0,77%, Nasdaq -0,87%.

A Piazza Affari si mette in luce Italgas, che corre in apertura con un +2,51% dopo la trimestrale: l’utile netto balza del 43,5% a 168,7 milioni, con ricavi in aumento del 6,5%. Bene anche Amplifon (+2,97%), Poste Italiane (+1,15%) e Saipem (+0,88%). Sul fronte opposto, prevalgono le vendite su Recordati (-2,35%), Finecobank (-1,82%), Buzzi (-1,49%) e Diasorin (-1,48%).