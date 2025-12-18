Laura Burdese è stata nominata nuova ceo di Bulgari, a partire dal primo luglio 2026. Lo annuncia Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo Lvmh e ceo di Lvmh orologeria e gioielleria. Burdese lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni, dove ha iniziato come ceo di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come chief marketing officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l’evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a vice ceo. Nel suo nuovo ruolo, Laura proseguirà il notevole lavoro svolto da Jean-Christophe Babin negli ultimi 12 anni, consolidando l’attrattiva e la crescita sostenibile di Bulgari grazie al suo forte senso degli affari e alla sua leadership inclusiva. Riporterà direttamente a Stéphane Bianchi.

Dopo oltre 25 anni di risultati eccezionali, prima presso Tag Heuer e poi presso Bulgari, Jean-Christophe Babin lascerà la carica di ceo di Bulgari. Sotto la sua guida, la Maison ha subito una profonda trasformazione, riconquistando la sua posizione unica di gioielliere romano per eccellenza. Ha guidato i notevoli progressi di Bulgari nell’orologeria, e ha ampliato l’attività di Bulgari nel settore dell’ospitalità di lusso con nuovi hotel nelle principali città del mondo. Ha anche dimostrato un forte impegno nei confronti dell’artigianato italiano, con l’inaugurazione di un nuovo ampliamento dello stabilimento di Valenza e il lancio della Scuola Bulgari. Jean-Christophe continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, ceo della divisione Bulgari Hotel Business Unit e presidente della Fondazione Bulgari. Riporterà direttamente a Stéphane Bianchi.

“Sono molto orgoglioso di questa transizione fluida, da un grande leader a un’altra - afferma Stéphane Bianchi -. Negli ultimi tre anni, Laura e Jean-Christophe hanno collaborato per sostenere e coordinare il rafforzamento dell’iconica Maison gioielliera romana. La nomina di Laura, oltre ad aprire un nuovo capitolo per Bulgari, rappresenta un riconoscimento del suo importante contributo e dei suoi successi. Jean-Christophe ha plasmato il successo di Tag Heuer e Bulgari, creando percorsi unici nei rispettivi settori. Sono fiducioso che nelle sue nuove responsabilità continuerà a dedicare la stessa energia e a sostenere Lvmh e le sue maison grazie alla sua straordinaria visione”.

Chi è la nuova Ceo

Laura Burdese ha iniziato la sua carriera nel settore della bellezza, ricoprendo ruoli di brand management presso Beiersdorf e L’Oréal. Nel 1999 è entrata a far parte dello Swatch Group in qualità di Direttrice Marketing Italia. Nel 2001 è stata nominata brand director di Calvin Klein Orologeria e Gioielleria.

Nel 2006 Burdese ha assunto il ruolo di country manager per la filiale italiana dello Swatch Group. Oltre a questo ruolo, nel 2012 è stata nominata presidente e ceo di Calvin Klein Watch & Jewelry Co. Ltd.

Nell’ottobre del 2016 è entrata a far parte di Lvmh come presidente e ceo di Acqua di Parma. Nel 2022, Burdese è stata nominata vicepresidente del marketing e della comunicazione di Bulgari, prima di essere nominata vice ceo nel 2024. Ha conseguito una laurea in Economia Internazionale presso l’Università di Trieste e un master in Marketing e Comunicazione.