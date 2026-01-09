Cda E.P.H.nomina Ad Fabio Ramondelli e direttore generale Massimo Guerra

Il Cda di E.P.H., holding quotata su Euronext Milan e al centro di una fase di rilancio dopo l’ingresso di Rona nel capitale, ha ridefinito l’assetto del vertice.

Fabio Ramondelli è stato nominato Amministratore Delegato, mentre al consigliere Rodolfo Galbiati sono state assegnate deleghe operative legate all’indirizzo e al coordinamento delle future società partecipate del Gruppo. Roberto Culicchi rimane alla presidenza.

Contestualmente, il Consiglio ha nominato Massimo Guerra Direttore Generale della società con decorrenza immediata. Guerra, che intrattiene un rapporto di consulenza con Rona – socio di maggioranza con circa il 67% del capitale – è qualificabile come parte correlata.

Il mandato, della durata di tre anni, prevede l’attribuzione di poteri operativi per la gestione aziendale in raccordo con l’amministratore delegato.