circle x black
Cerca nel sito
 

Cda E.P.H.nomina Ad Fabio Ramondelli e direttore generale Massimo Guerra

sponsor

Cda E.P.H.nomina Ad Fabio Ramondelli e direttore generale Massimo Guerra
09 gennaio 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Cda di E.P.H., holding quotata su Euronext Milan e al centro di una fase di rilancio dopo l’ingresso di Rona nel capitale, ha ridefinito l’assetto del vertice.

Fabio Ramondelli è stato nominato Amministratore Delegato, mentre al consigliere Rodolfo Galbiati sono state assegnate deleghe operative legate all’indirizzo e al coordinamento delle future società partecipate del Gruppo. Roberto Culicchi rimane alla presidenza.

Contestualmente, il Consiglio ha nominato Massimo Guerra Direttore Generale della società con decorrenza immediata. Guerra, che intrattiene un rapporto di consulenza con Rona – socio di maggioranza con circa il 67% del capitale – è qualificabile come parte correlata.

Il mandato, della durata di tre anni, prevede l’attribuzione di poteri operativi per la gestione aziendale in raccordo con l’amministratore delegato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cda Ad Ramondelli Massimo Guerra
Vedi anche
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza