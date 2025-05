Avvio in forte rialzo a Piazza Affari, dopo il rinvio dei dazi all'Unione europea deciso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Ftse Mib a pochi minuti dall'apertura saliva già dell'1,34% a 40.004 punti. Intonazione positiva in vitsa del giro di boa d giornata, il l'indice che resat in guadagno dell1,20.

La maglia rosa in apertura è stata di Stellantis con un +3,17%. Tra i migliori Stmicroelectronics (+2,76%) e gli industriali Interpump (+2,45%), Prysmian (+2,39%) e Iveco (+2,35%). Bene gli energetici con Tenaris (+2,34%), Saipem (+2,10%) ed Eni che sale dell'1,51%. Buona performance anche per le banche, con Unicredit in progressione del 2,03% e Intesa Sanpaolo a +1,60%. Attorno alle 12 sale Iveco del 2,90%, Leonardo del 2,53% e Stellantis cede ma resta sempre in forte guadagno con un più 2,47%.