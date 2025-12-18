Sempre più numerosi e più ricchi. Il 2025 da aprile ha regalato il titolo di super ricco targato Italia ad altre cinque persone. Ne manca uno e saranno 80 i paperoni d'Italia secondo la classifica di Forbes.

I miliardari italiani diventano sempre più numerosi e più ricchi. Secondo la classifica di Forbes alla fine del 2025 sono 79, cinque in più rispetto ad aprile, quando aveva stilato la classifica annuale dei miliardari. Sale anche il totale dei loro patrimoni: 357,2 miliardi, contro i 339 della scorsa primavera. Davanti a tutti c’è ancora Giovanni Ferrero, presidente del colosso dei dolci, con un patrimonio di 41,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 38,2 di aprile. Cresce anche la fortuna del secondo, Andrea Pignataro (36,9 miliardi) del conglomerato Ion, mentre è stabile quella del terzo, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether (22,4 miliardi).

Ferrero si conferma al comando al termine di un anno in cui il suo gruppo ha registrato un nuovo record di fatturato (18,4 miliardi di dollari, con un incremento dell’8,9% in un anno) e completare una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio. Se Pignataro ha mantenuto il classico basso profilo, la Tether di Devasini ha fatto molto parlare di sé. Soprattutto negli ultimi giorni, quando ha presentato un’offerta per rilevare l’intera partecipazione di Exor nella Juventus.

Al quarto posto, occupato ad aprile da Giorgio Armani, morto il 4 settembre, sale Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), altro protagonista di un anno in cui ha propiziato la scalata di Mps a Mediobanca. Rispetto ad aprile, Caltagirone scavalca Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, quinto con 9,5 miliardi. La più ricca delle 24 donne in classifica è sempre Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. Perde una posizione Piero Ferrari (7,6 miliardi), penalizzato dal calo del titolo Ferrari negli ultimi mesi.

La top 10 è in realtà una top 15, perché all’ottavo posto si trovano, a pari merito, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.

L’aumento dei miliardari italiani è dovuto in gran parte alla suddivisione del patrimonio di Armani. Cinque suoi eredi sono diventati miliardari; Pantaleo Dell’Orco, suo braccio destro e partner, entra in classifica al 39esimo posto, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari; la sorella Rosanna e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana sono al 72esimo posto, con 1,1 miliardi; un’altra nipote, Roberta, è 78esima con 1 miliardo.

C’è anche un altro nuovo ingresso: quello di Filippo Ghirelli, 45 anni, 62esimo con 1,5 miliardi. L’imprenditore, nato a Roma e residente a Monaco, ha fondato nel 2009 Genera Group, società di investimento nel settore energetico che ha venduto alla svizzera Susi Partners. Lo scorso anno ha creato Infracorp, un’altra società di investimento nei settori energia, trasporti, spazio e intelligenza artificiale. Un’altra sua società, Mareterra, è stata molto sui giornali due anni fa, quando ha comprato il 25% della raffineria indiana Nayara Energy, controllata dalla russa Rosneft.