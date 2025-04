Nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, anche il mondo dell'economia e finanza si stringe intorno alle porte della residenza di Santa Marta. La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, su X si è detta "profondamente rattristata" per la notizia. "È stata una voce globale di unità, giustizia e dignità umana. La sua saggezza e umiltà hanno toccato vite oltre la fede. I miei pensieri vanno a tutti quanti sono in lutto per la sua scomparsa" prosegue.

Il ricordo di Mario Draghi

"Con la Sua bontà ha illuminato il mondo e ha cambiato la Chiesa. Mi è stato vicino in momenti difficili e mi ha aiutato con la sua preghiera, il suo affetto e il suo discernimento" ha detto l'ex presidente del Consiglio e della Bce, Mario Draghi. A porgere cordoglio anche il presidente di Stellantis, John Elkann che "con profondo dolore e raccoglimento" si è unito "alla preghiera per accompagnare Papa Francesco nel viaggio di ritorno alla Casa del Padre”. “Ringrazio di aver avuto il privilegio di poterlo conoscere e incontrare in molteplici occasioni - sottolinea Elkann, l’ultima lo scorso 24 dicembre per la cerimonia di apertura della porta Santa in San Pietro”. “La sua scomparsa avvenuta in questi giorni pasquali e, soprattutto nell’anno giubilare della speranza, stimolano la preghiera e l’augurio nel ricordare e vivere con efficacia le sue eredità spirituali”.

Wall Street si è fermata

Anche Wall Street si è fermata. Alle 9.20, ora di New York, la borsa americana ha seguito un minuti di silenzio "Per onorare la vita e il servizio di Papa Francesco", riporta Nbc. "I pensieri del New York Stock Exchange vanno a tutti quelli in lutto per la scomparsa di Papa Francesco" ha commentato la borsa in una nota. Anche Tim Cook, ceo di Apple, ha commentato la scomparsa del pontefice sul proprio profilo X: "Mi unisco alle persone di tutto il mondo che oggi piangono Papa Francesco. Ha vissuto una vita di straordinaria grazia e profonda compassione. Possa riposare in pace".

Il cordoglio di Confindustria

Cordoglio anche dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che su Linkedin ha commentato la scomparsa del pontefice. "Insieme a tutte le donne e gli uomini di Confindustria, mi unisco al dolore della Chiesa cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Una guida spirituale, un simbolo di dialogo, pace e umanità. Il suo esempio continuerà a ispirare le nostre coscienze". “Mi unisco, insieme alla comunità di Assolombarda, alle preghiere dei fedeli per la morte del Santo Padre Francesco - ha invece detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, sui propri profili social -. Fino agli ultimi giorni, con le ultime energie rimaste, il Papa, come peraltro ha fatto nel corso del suo pontificato, non si è sottratto ai suoi compiti istituzionali e di Capo della Chiesa Cattolica, dimostrando la sua passione per l’uomo e il contributo decisivo alla pace nel mondo, in questa difficile epoca storica”. Anche l'economista ed ex ministro Carlo Cottarelli ha ricordato Jorge Maria Bergoglio. "È stato un grande Papa. Mancherà a tutti" ha condiviso tramite il suo profilo X. “Papa Francesco ha inteso servire sino all’ultimo giorno da vero discepolo del Signore Gesù, senza lesinare le sue forze, fino alla fine insieme ai fedeli nel giorno della Resurrezione. Preghiamo per lui così come lui ci ha insegnato: con Fede e semplicità”. Ha scritto invece sul social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il pensiero della Bce

"Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni, ben oltre la Chiesa Cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. I miei pensieri vanno a quanti colpiti da questa profonda perdita. Possano trovare sollievo nell'idea che l'eredità di papa Franceesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole" ha invece detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.