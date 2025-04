Insider trading? Aggiotaggio? Si rincorrono le voci e le ipotesi dopo le mosse di Trump sui dazi che hanno fatto bruciare sui mercati internazionali oltre 14mila miliardi. Una cifra enorme frutto di oscillazioni dei titoli vertiginose prima al ribasso con gli annunci di nuovi dazi e poi al rialzo con la sospensione dei dazi per 90 giorni, che hanno fatto respirare i mercati e innescato i recuperi delle borse. Ma ora c'è chi si interroga se qualcuno possa averne approfittato, commettendo dei reati, come l'Aggiotaggio e l'Insider trading. MA cosa sono esattamente? Quali pene prevedono? Quali sono le differenze tra Italia e Usa?

INSIDER TRADING

Si utilizzano informazioni riservate, quindi non conosciute pubblicamente per comprare titoli o venderli, come le azioni appunto. E' una pratica illegale.

In Italia: è disciplinata dall'articolo 184 del Tuf, il testo unico della finanza. cprevede che sia punito ''chiunque utilizzi o comunichi informazioni privilegiate''. le sanzioni Penali prevedono la reclusione da 1 a 6 anni e multe da 20mila euro fino a 3 mln di euro, cifra aumentabile fino al triplo del profitto.

In Usa: le regole sono contenute nel Securities Exchange Act del 1934 e la vigilanza è affidata alla Sec, cioè la Securities and Exchange Commission. Anche qui le regole valgono per chiunque sia entrato in possesso di informazioni riservate e le abbia utilizzate per guadagnarci. Più dure le sanzioni penali: fino a 20 anni di carcere e fino a 5 milioni di dollari di multa. Quanto alle sanzioni civili, chi viene scoperto deve provvedere a rimborsare i profitti ottenuti illecitamente e sanzioni fino a tre volte il guadagno ottenuto. Ma non solo. E' prevista anche l'esclusione a vita per incarichi di dirigente in società quotate.

AGGIOTAGGIO:

E' un tipo di reato che consiste nel diffondere notizie e informazioni false, esagerate, o tendenziose che vanno in qualche modo a influenzare e quindi alterare il prezzo di strumenti come azioni, obbligazioni valute e altro.

In Italia è sempre il testo unico ad occuparsene, all'articolo 185. E' previsto il carcere da 1 a 6 anni e multe che partono da 20mila euro e arrivano fino a 5 milioni di eu ro.

In Usa a definire i contorni di questo tipo di reato è il Securities Exchange act del 1934, assieme alle regole della Sec, in particolare la Rule 10b-5. sono previsti fino a 25 anni di carcere. multe in milioni di dollari e il divieto di ricoprire ruoli i nel settore finanziario.