L'istituto guidato da Andrea Orcel ha deciso di coinvolgere la BaFin, chiedendo di valutare se ci siano state iniziative volte a compromettere la regolarità e l'integrità del processo di offerta

Unicredit passa al contrattacco nel confronto sempre più acceso con Commerzbank sull'offerta lanciata sulla banca tedesca. Dopo giorni di dichiarazioni, accuse e insinuazioni da parte della seconda banca tedesca, l'istituto guidato da Andrea Orcel ha deciso di coinvolgere a sua volta la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, chiedendo di valutare se ci siano state iniziative volte a compromettere la regolarità e l'integrità del processo di offerta. Non solo: si è riservata di poter adire tutti gli strumenti a propria disposizione per tutelare la propria posizione.

Secondo quanto appreso da AdnKronos da fonti di mercato, il riferimento contenuto nella comunicazione di Unicredit a possibili ulteriori iniziative ha soprattutto una funzione cautelativa. L'obiettivo di questo tipo di dichiarazioni, spiegano le fonti, è segnalare che la banca si riserva di agire qualora emergessero elementi in grado di dimostrare che l'operazione è stata ostacolata oltre i limiti consentiti dalle regole di mercato. Al momento non sarebbe tuttavia stata individuata una specifica tipologia di azione, che dipenderà dagli eventuali sviluppi e dagli esiti delle verifiche delle autorità competenti.

La mossa arriva in risposta alle iniziative intraprese da Commerzbank, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un intervento della stessa BaFin sostenendo che il mercato sarebbe stato indotto in errore sulla reale entità della partecipazione detenuta da Unicredit. Secondo la banca tedesca, infatti, una parte delle azioni contabilizzate dall'istituto italiano deriverebbe da posizioni in strumenti derivati e non da titoli effettivamente detenuti. Ad alimentare ulteriormente la tensione è stata anche la denuncia penale contro ignoti presentata dal consiglio di fabbrica di Commerzbank per una presunta manipolazione del mercato, fattispecie prevista dalla normativa tedesca sui mercati finanziari.

Nella propria replica, Unicredit ha respinto tutte le contestazioni, ribadendo che le comunicazioni relative all'operazione sono state effettuate correttamente e utilizzando i modelli informativi previsti dalla normativa vigente. La banca ha inoltre sottolineato che l'obiettivo minimo dell'offerta è già stato raggiunto con il superamento della soglia del 30% del capitale. L'istituto di Piazza Gae Aulenti ha quindi ricordato che, alla luce della partecipazione detenuta e delle adesioni già raccolte, potrebbe in prospettiva esercitare un'influenza significativa su Commerzbank, con possibili conseguenze anche sul fronte della governance e delle future scelte manageriali.

Secondo quanto spiegato da fonti finanziarie ad AdnKronos, Commerzbank avrebbe inoltre giocato nelle ultime settimane sull'equivoco relativo alla mancata adesione dei fondi istituzionali all'offerta. La banca tedesca ha più volte evidenziato come tra i soggetti che avevano aderito figurassero prevalentemente banche d'affari e non investitori istituzionali in senso stretto. Le stesse fonti osservano tuttavia che i grandi fondi tendono tradizionalmente a sciogliere le proprie riserve soltanto nelle ultime fasi delle operazioni, quando dispongono di tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione definitiva. Un comportamento già osservato in altre recenti operazioni di mercato.

L'attenzione degli operatori resta ora concentrata sulla giornata di domani, considerata decisiva per comprendere le prossime mosse sul dossier. In particolare, stando alle fonti, il mercato attende di verificare se vi sarà un eventuale rilancio dell'offerta da parte di Unicredit. Al momento, secondo quanto riferiscono le stesse, non emergono segnali concreti in questa direzione e l'ipotesi prevalente resta quella di un mancato aumento dei termini dell'offerta. Una volta chiarito questo aspetto, potrebbero arrivare le decisioni definitive dei principali investitori istituzionali sull'adesione all'operazione. (di Andrea Persili)