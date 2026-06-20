Enel, tra i titoli più apprezzati dalle banche d’investimento c’è il gruppo guidato da Flavio Cattaneo: target price oltre i 10 euro. E Intesa Sanpaolo lo inserisce tra le “Top Picks”

Consenso positivo dei principali analisti internazionali, con target price in crescita e valutazioni future stabilmente superiori alla soglia dei 10 euro per azione

Le principali banche d’investimento confermano un orientamento più che favorevole su Enel a Piazza Affari, con il titolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo sostenuto da un consenso ampio e in progressivo rafforzamento. Dopo i risultati del primo trimestre 2026, le stime degli analisti indicano un target price medio in rialzo e stabilmente oltre i 10 euro per azione, riflettendo una crescente fiducia nelle prospettive del colosso energetico italiano.

Il prezzo obiettivo medio si attesta, infatti, intorno ai 10,3 euro, in aumento rispetto ai 10 euro successivi al Capital Markets Day e ai 9,1 euro di fine 2025, con un incremento complessivo di circa il 13% in pochi mesi.

Tra le valutazioni più ottimistiche figura Alpha Value, che assegna al titolo un target di 12,65 euro, seguita da Goldman Sachs con 12 euro. Barclays, Equita e Kepler indicano un livello di 11 euro per azione, tutte con raccomandazioni positive.

A seguire UBS con 10,65 euro, Jefferies con 10,6 euro e Banca Akros con 10,5 euro. JP Morgan e Mediobanca convergono su 10,4 euro, con quest’ultima che mantiene un giudizio outperform. Nel complesso, il mercato riconosce al gruppo una capitalizzazione prossima ai 100 miliardi di euro.

Il quadro complessivo degli analisti trova ulteriore conferma nelle valutazioni di Intesa Sanpaolo, che inserisce Enel tra le proprie “Top Picks” per il secondo semestre 2026. L’istituto con sede a Torino conferma la raccomandazione di acquisto e assegna un target price di 10,7 euro. Secondo la banca, i risultati del primo trimestre hanno evidenziato la solidità del modello industriale e una visibilità finanziaria in ulteriore miglioramento, con il gruppo posizionato nella parte alta della guidance annuale.

Tra i fattori chiave emergono la gestione della leva finanziaria, gli ingenti investimenti nelle reti di distribuzione (le cosiddette grids), la crescita nelle rinnovabili e un modello integrato di business energetico. La strategia del Gruppo combina sviluppo organico e operazioni di M&A in mercati regolamentati e ad alta crescita, come gli Stati Uniti, dove la domanda di energia elettrica continua a espandersi.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, il dividend yield medio è stimato al 5,4% nel periodo 2026-2027, con un rendimento complessivo fino al 6,7% includendo il programma di buyback.

Nel complesso, il sentiment degli analisti sul gruppo guidato da Flavio Cattaneo resta positivo, sostenuto da fondamentali solidi e da una revisione al rialzo progressiva delle valutazioni.