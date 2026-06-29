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Essilux: chiude in calo del 3% con caos Delfin

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Essilux: chiude in calo del 3% con caos Delfin
29 giugno 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

EssilorLuxottica continua a vivere una fase di debolezza in Borsa. A Parigi il titolo ha chiuso la seduta in calo del 3% a 163,5 euro, dopo aver toccato un minimo intraday di 163,2 euro. Le azioni proseguono così un trend negativo che dura ormai da diversi mesi, riportandosi sui livelli più bassi dalla fine del 2022 e restando ben distanti dai massimi storici superiori ai 300 euro raggiunti nell'ottobre scorso.

Secondo Alessandro Cominelli, executive director di Cfe Finance, gli investitori guardano soprattutto alle prospettive di crescita del gruppo. "Il mercato si attende conferme sulla strategia di sviluppo, in particolare sul business degli occhiali intelligenti realizzati in partnership con Meta, sulle soluzioni medicali per la vista e sull'espansione nei mercati emergenti", spiega all'Adnkronos.

Sul fronte finanziario, aggiunge Cominelli, il management continua a trasmettere fiducia sulla crescita di ricavi e utili, facendo leva sull'innovazione e sulla crescente integrazione tra occhiali, salute visiva e tecnologie wearable. Dal punto di vista borsistico, gli analisti individuano alcuni possibili catalizzatori per un recupero del titolo: vendite superiori alle attese dei nuovi smart glasses, un miglioramento dei margini operativi ed eventuali nuove acquisizioni o partnership strategiche.

Nel frattempo cresce l'attesa per l'assemblea di Delfin in programma domani, 30 giugno. Al centro dell'attenzione torna il confronto tra gli eredi della famiglia Del Vecchio. Leonardo Maria Del Vecchio punta infatti ad acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola, con l'obiettivo di portare la propria partecipazione in Delfin dal 12,5% al 37,5%, diventando così il principale azionista della holding.

L'operazione, dal valore stimato di circa 10 miliardi di euro, avrebbe però incontrato alcuni ostacoli: "Parte delle banche coinvolte nel finanziamento avrebbe richiesto garanzie aggiuntive, mentre il consiglio di amministrazione di Delfin non avrebbe approvato alcune richieste ritenute funzionali al perfezionamento dell'operazione", spiega Cominelli.

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Essilux Borsa Crescita Occhiali intelligenti Meta Sviluppo
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