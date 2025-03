Ancora in forte crescita il titolo Fincantieri, che continua a registrare rialzi significativi. Dopo l’aumento del target price da parte di Banca Akros lunedì, oggi è stato Kepler Cheuvreux a rivedere al rialzo le sue previsioni, portando il prezzo obiettivo a 11,7 euro da 5,7 euro (+105,3%). Questo aggiornamento supera il massimo storico del titolo, confermando il trend positivo della società. Il target price medio del Gruppo, guidato dall’AD e DG Pierroberto Folgiero, si attesta ora a 9,07 euro. Tra i key findings presi in considerazione dagli analisti di Kepler c’è il segmento underwater. In aggiunta al core business storico di Fincantieri, infatti, l’underwater è stato individuato come nuovo segmento di mercato da sviluppare, poggiandosi sull’expertise centenaria della società nella costruzione di sommergibili, e individuando l’opportunità di crescita di questo dominio nel contesto geopolitico attuale, caratterizzato da scenari di guerra ibrida e dalla crescente necessità di proteggere le infrastrutture critiche subacquee.

In tale ambito, in aggiunta ad una serie di accordi con i principali player del dominio subacqueo, Fincantieri ha portato a termine due importanti acquisizioni, Remazel nel 2024 e Wass nei primi giorni del 2025. Per finanziare l’acquisizione di Wass, Fincantieri ha lanciato un aumento di capitale da 400 milioni di euro completato con enorme successo a luglio 2024.

L’aumento di capitale, unitamente ai risultati in crescita trimestre dopo trimestre e superiori alle aspettative, hanno quindi contribuito a portare la capitalizzazione di mercato al livello record di 3,75miliardi di euro, rispetto al valore di 1,4 miliardi della quotazione in Borsa nel 2014 e rispetto al valore di 827 milioni di euro raggiunto il 29 febbraio 2024. Nonostante l'effetto diluitivo dell'aumento di capitale, la capitalizzazione di Fincantieri oggi (3,67 miliardi di euro) è di molto superiore a quella del 2018 (2,4 miliardi di euro) quando il titolo ha raggiunto il massimo storico.