Generali, De Mattia (ex Bankitalia): "Addio a Natixis? Fatto positivo, operazione diffusamente criticata"

L'approfondimento dell'analista economico sulla mancata joint venture tra le due società

Angelo De Mattia (Fotogramma/Ipa)
Angelo De Mattia (Fotogramma/Ipa)
11 dicembre 2025 | 20.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quella di Natixis-Generali "era un'operazione che trovava diverse critiche e in alcuni aspetti erano critiche fondate nell'ambito dell'assetto societario delle Generali: se viene meno questa operazione, tutto sommato si determina una situazione nella quale si possano effettuare convergenze per trovare, se sarà necessario, delle soluzioni alternative". Così spiega all'Adnkronos l'analista economico, editorialista ed ex di Bankitalia, Angelo De Mattia, parlando dell'addio di Generali a Natixis nella creazione della joint venture.

Premettendo che bisogna capire "quali sono i motivi della rottura delle trattative", De Mattia spiega che quell'operazione "presentava molti aspetti che erano sostanzialmente oggetto di critiche" e sottolinea: "Se viene meno un'operazione che è stata diffusamente criticata oppure è stata oggetto di necessità di chiarimenti, allora secondo me alla fine è un fatto positivo", conclude.

