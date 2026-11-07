Generali, ottimismo in vista dei 9 mesi: consensus vede 3,5 miliardi di utile

ll mercato guarda con ottimismo ai risultati dei primi nove mesi di Generali. Le stime degli analisti delineano infatti un quadro di crescita per il gruppo assicurativo triestino, che si prepara a presentare i conti venerdì prossimo, dopo il via libera del consiglio di amministrazione atteso il giorno precedente.
Stando al consensus disponibile sul sito della compagnia, l'utile operativo è atteso a 6,48 miliardi, contro i 5,9 miliardi dell'anno precedente. Le previsioni degli analisti indicano inoltre un progresso dell'utile netto, stimato a 3,49 miliardi di euro rispetto ai 3,2 miliardi dei primi nove mesi del 2025. In crescita anche il risultato netto normalizzato, che dovrebbe superare quota 3,5 miliardi, a fronte dei 3,3 miliardi contabilizzati nello stesso arco temporale dell'anno scorso.
Bene anche la raccolta premi dovrebbe raggiungere una media di 76,8 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 73,1 miliardi registrati nello stesso periodo del 2025.